三大原因助攻 台灣基金、ETF規模雙創新高

聯準會可望降息，熱錢回流，推動台灣公募基金與 ETF 規模雙創新高，分別突破 3 兆元、1 兆元整數關卡，公募基金規模前五大排行榜分別為元大、國泰、群益、復華與富邦投信，其中，元大投信整體規模更衝上 5000 億元，不僅居同業之冠，更為台灣第一家逾 5000 億元之投信業者。元大投信研究團隊表示，三大原因帶動 ETF 規模明顯攀升。

據投信投顧公會 6 月資料（並計入期信規模），全台公募基金規模今年 6 月已達到 3.38 兆元，較 2018 年 12 月 2.59 兆元，增加 30.5%，其中，公募基金龍頭－元大投信，其基金規模於去年 11 月站上「4」字頭後，持續向上攀升，今年 6 月更正式突破 5000 億元整數大關，來到 5340 億元，較去年底增加 23.4%，且市占率達 16%，居市場之冠。

國泰投信 3118 億元、群益投信 3059 億元規模皆逾 3000 億元，以些微差距分別奪下亞、季軍，而復華與富邦分別以 2602 億元與 2125 億元，緊接在後，其餘公募基金規模破 1000 億元的投信業者還有中國信託、凱基、第一金等。

ETF 規模部分，台灣 ETF 整體規模今年初開始屢次跨上 1 兆元，至 6 月底已來到 1.27 兆元、站穩兆元門檻，可謂為台灣 ETF 重要里程碑。

ETF 規模前五大投信業者同為元大、國泰、群益、富邦與復華投信，其中，元大投信 ETF 今年 6 月 ETF 資產規模已來到 4309 億元，較去年 12 月底的 3335.4 億元，增加 29%，市占率 33.9%，同為市場之冠，其餘四家投信業者，ETF 規模也都逾 1000 億元。

台灣 ETF 總受益人數也一路向上，6 月較 5 月再增加 13666 人，來到 67.6 萬人，其中佔比最高為台灣最大 ETF 發行公司－元大投信，受益人數高達 41.5 萬人，以 61.34% 奪下逾半數比重，而有國民 ETF 之稱的元大台灣 50 ETF(0050-TW) 與元大高股息 ETF(0056-TW) 受益人數也分別高達 10.5 萬人、12.5 萬人，此兩檔 ETF 受益人數即佔整體的 34%。

今年以來，台灣基金規模快速成長，尤其是 ETF 規模更是明顯攀升，帶動整體基金規模壯大，元大投信研究團隊分析主要有三大原因：首先，台灣投信業者近來積極發展各式新型 ETF，增加 ETF 產品線，有助吸引法人、自然人資金投入，且投信業者致力推動 ETF 散眾化，也有助擴展受益人數。

其次，由於美國聯準會（Fed）最快可望在 7 月底降息，且市場預期聯準會降息機率逾 9 成，國際熱錢已提前反應，大舉回流亞洲等新興國家，不論對股債市等金融市場交易都有所助益。

第三，近年來國際金融市場黑天鵝頻傳、震盪不斷，相較於波動較大的台股個股，ETF 投資一籃子標的可分散風險，波動也較低，因而成為台灣民眾的投資新寵，目前 ETF 佔台股整體成交比重已多次超越 10%，ETF 成長有助活絡整體證券市場。

展望後市，元大投信研究團隊分析認為，新興市場過去受到不少外資偏愛，但先前受美中貿易戰影響，資金多流向亞洲以外的新興國家，目前隨著中美貿易戰暫告停歇，預期資金可望回流亞洲新興市場。

再者，台灣對退休理財的重視，民眾對於存股、定期定額的接受度愈來愈高，未來會有愈來愈多的投資人將 ETF 納入退休理財、資產配置的一環；另隨著國際趨勢 ESG 的興起，全球各地已有許多法人將 ESG 相關投資比重提高，而台灣投信業者也緊跟趨勢，如元大投信便即將於 8 月募集國內首檔投資台灣 ESG 企業之 ETF，預期在上述因素的助益下，可望成為台灣 ETF 與整體基金規模成長動能。