貴金屬盤後─美元走強 黃金收低1.40美元 自六年高點回檔

黃金期貨週五失去動能，終場收低。美元走強，為黃金帶來壓力。但本週黃金仍上漲，六年來首度突破每盎司 1450 美元關卡。

分析師說，推升期貨與選擇權的熱錢，有獲利了結賣壓。但大局而言，降息及新的振興措施仍有利支撑黃金。

8 月黃金下跌 1.40 美元，或 0.1%，收於每盎司 1426.70 美元，盤中高點為 1454.40 美元，

黃金本週上漲 1%，創 6 月 21 日以來最大單週漲幅。

黃金期貨收盤時，美元指數上漲 0.3% 至 97.104。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯發表談話，被解讀為支持於本月底的政策會議中，積極降息。債券殖利率與美元因而走低，支撑了黃金上漲。

分析師說，市場因而預期 Fed 於 7 月將採取大動作，降息 50 基點的可能性因而上升。

但紐約 Fed 發言人很快出面，澄清威廉斯的演說只是學術研究結果，並非 Fed 的訊號。然而，市場仍預期 Fed 可能積極降息。

同時，中東緊張升高，增加了黃金的漲勢氣氛。週四，消息指出美國海軍擊落一架伊朗無人機，增加了黃金動能。但伊朗否認有無人機被擊落。

展望未來，分析師說夏季成交量清淡，7 月底與 8 月可能出現大幅走勢。

9 月白銀收低近 0.5 美分至每盎司 16.195 美元。本週，白銀上漲 6.3%，創 2016 年 7 月 1 日以來最大單週漲幅。

其他金屬交易方面，9 月銅收於每磅 2.7525 美元，上漲 4.3 美分，或 1.6%。10 月白金上漲 2.20 美元，或 0.3%，至每盎司 852.10 美元，本週上漲 2.1%。9 月鈀金下跌 3.60 美元，或 0.2%，至每盎司 1508.30 美元，本週下跌 2.2%。