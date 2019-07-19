追趕黃金漲幅 白銀價格狂飆至逾一年新高

白銀期貨週四 (18 日) 連續第 5 個交易日收漲，創下一年多以來的最高收盤價。

供應緊張以及黃金走強都有助於將白銀價格推升至 2016 年來未見的水平。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，「由於黃金相對白銀比率接近歷史高點，白銀反彈早就該出現了，」「總之，由於在 2019 年上半年貴金屬的整體反彈中白銀被排除在外，如今有點『追業績』的感覺。」

Dow Jones Market Data 顯示，白銀最活躍的 9 月合約週四收於每盎司 16.198 美元，上漲 22.7 美分或 1.4%，為 2018 年 6 月 29 日來的最高點。白銀在前 4 個交易日中均上漲，本月以來的交易價格上漲近 6%。

然而，今年以來，最活躍合約的白銀期貨上漲 4%，表現不及黃金 11% 的漲幅。鈀金期貨今年以來上漲 26%。

Gaffney 表示，「在 2019 年上半年，黃金比白銀搶得不少先機，」他預計白銀在 2019 年不會超過黃金的整體表現。然而，他強調，白銀「將在今年底前跑贏黃金」。

全球白銀礦商 Fresnillo PLC 最近調降了產量目標。預計 2019 年產量將在 5500 萬盎司至 5800 萬盎司之間，低於之前預期的 5800 萬至 6100 萬盎司。Gaffney 說，這引發了對供應緊張的擔憂，並有助於提振白銀的價格。

在此同時，GoldSeek.com 總裁兼 CEO Peter Spina 表示，黃金與白銀的比率「從歷史角度來看一直處於極端水平」，多年來白銀一直大幅落後於黃金。這個比例是以 100 盎司為基準進行比較，也就是購買 1 盎司黃金需要 100 盎司的白銀。該比率週四約在 88 盎司白銀對 1 盎司黃金。

Spina 說，黃金今年以來的漲幅有助於「在白銀價格下點火，且許多主要白銀生產商仍在為十幾美元的價格掙扎，因削減勘探到放棄開採項目的多年低度發展，已經某種程度為白銀創造了一場暴漲的完美風暴。」

他表示，白銀近期走勢的關鍵在於黃金價格是否突破每盎司 1450 美元，如果黃金價格突破至 1500 美元以上，那麼它將推升白銀價格上漲至測試其下個技術水平每盎司 20 美元。白銀期貨自 2016 年以來從未出現這種價位。

Spina 說，能夠因此賺大錢的將是 First Majestic Silver Corp. (AG-US) 等銀礦公司，其他小資本礦業公司如 Fortuna Silver Mines Inc. (FSM-US) 和 Endeavor Silver Corp. (EXK-US) 也有機會，他並強調他「過去幾個月一直在買進這些小型礦業公司，因為隨著白銀價格向 20 美元邁進，它們的獲利預計會倍增甚至更多。」

他表示，黃金和白銀投資人並沒有錯過這次大部分的反彈，但在短期內，一些採礦企業的反彈可能會過度延長。然而，在接下來的幾個月和一年中，Spina 相信「從我在 25 年多以前還是青少年時就買進這些小型礦業公司以來，此刻是黃金和白銀產業中最好的風險回報投資機會之一。」