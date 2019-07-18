【華冠投顧】幸運星-金玉其外敗絮其內【老手怕緩跌第2天】

林幸蓉 分析師

焦點個股：1784 訊聯、8046 南電、3704 合勤控、3034 聯詠、3481 群創

川普再度放砲昨晚繼續打得美股東倒西歪，今日亞股依然青筍筍，日股大跌 2.11%，陸股、韓股跌幅也大於台股…… 因為台股在權王 2330 台積電（下午開法說會）拉抬大漲 2 元護盤下相對抗跌。盤中雖然有 2308 台達電、2327 國巨、2409 友達、2454 聯發科、3481 群創、2408 南亞科賣壓湧現但是有金融大軍再繼續加入護盤行列…… 大盤收盤僅小跌 29 點，成交量 1,044 億…… 但是 OTC 卻開盤拉高……10:00 過後開始網下殺…… 收最低…… 下跌 0.7%…… 今日需留意（緩緩跌、拉大股、出小股 + 溫水煮青蛙第 2 天 + 下跌家數 925 家…… 小心盤內結構改變，金玉其外、敗絮其內……）

今日資金持續轉移至生技族群，7/2 送給粉絲的 LUCKY 7「細胞之王」1784 訊聯漲停板，帶動 4121 優盛、3205 佰研、1786 科妍，6 月份學員單兵操作的多頭股 4968 立積、3680 家登、1569 濱川，及 2387 精元（昨天分享）…… 今日續強！！3/18 老師分享的 PCB 領頭羊波段股 3037 欣興帶動 8046 南電繼續創高大漲…… 以上股票均是老師在節目中低檔分享的飆股…… 價差拉大中…… 愛賺多少，請自己決定囉……

弱勢股電子股持續緩跌：3034 聯詠、6274 台燿、4943 康控 - KY、4915 致伸、3704 合勤控、3035 智原、2481 強茂、3406 玉晶光、3019 亞光、3504 揚明光、4976 佳凌，矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶，被動元件 2327 國巨、2492 華新科…… 電子股偷偷緩跌…… 切記操作股票要遵守紀律，請留意自己手中持股…… 損失極小化，獲利方能極大化！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。