印尼央行宣布降息 近兩年首見

繼南韓央行意外宣布降息後，印尼央行今 (18) 日也宣布降息，將 7 天期逆回購利率下調 25 個基點，至 5.75%，為近 2 年來首見。

印尼央行曾於 2018 年 5 至 11 月期間，跟進美國聯準會 (Fed)，將指標利率調升 175 個基點，藉以阻止印尼盾走貶。

印尼 6 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.55%、年增 3.28%，仍在該國央行設定的目標範圍內；另一方面，印尼已連續 2 個月，出現貿易順差，使印尼盾獲得進一步支撐。

世界銀行 (World Bank) 本月初公布的數據顯示，印尼 2019 年首季國內生產毛額 (GDP) 年增率為 5.1%，連續 14 季維持在 4.9% 至 5.3% 的高速成長區間；世銀並預估，印尼 2019 全年 GDP 年增率為 5.1%。

除南韓和印尼外，過去幾個月以來，包括澳洲、印度、馬來西亞和菲律賓等國央行，皆採取降息措施。

Fed 週三發布褐皮書報告，稱近期美國經濟仍維持溫和成長，雖然貿易不確定性，可能造成負面影響，但前景尚屬樂觀。

Fed 主席鮑爾日前表示，Fed 正密切關注可能導致美國經濟下滑的各種風險，必要時將採取適當行動，維持經濟擴張；此說法與他上週在國會發表的證詞相符，再度強化了市場對降息的預期。

鮑爾說，貿易發展和全球經濟成長，面臨更多不確定性，Fed 決策官員對於通膨率長期低於 2% 目標值一事，感到擔憂。