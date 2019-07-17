基本工資漲幅縮減 南韓將上演大罷工

南韓總統文在寅曾承諾，將於 2020 年，把最低時薪調漲至 1 萬韓元，但該國最低工資委員會近期稱，2020 年，最低時薪僅能調漲 2.9%，至 8590 韓元；此事引發南韓工會聯合會 (KCTU) 不滿，預計於週四 (18 日) 進行罷工行動。

文在寅當初於競選時承諾，將在 2020 年把最低時薪，調升至 1 萬韓元，藉以刺激內需，降低對出口的依賴；不過，這項政策在執行上，遭遇極大阻力，最低工資委員會原預計於上月 27 日前，提出調整方案，但勞方希望將最低工資調漲 19.8%，資方則主張調降 4.2%，雙方毫無交集。

根據《日經亞洲評論》報導，對於文在寅承諾跳票一事，擁有超過 65 萬名成員的南韓工會聯合會極為不滿，將於週四發動罷工行動。

最低時薪無法如期調漲至 1 萬韓元，反映的是雇主對於基本工資調漲，尚未做好準備，就當前的營運狀況而言，已無力應付更高的勞動成本。

在野黨認為，文在寅這項政策適得其反，勞工未蒙其利先受其害，企業不願支付更高的工資，而是選擇解雇員工。

首爾國立大學經濟學教授 Lee Jung-min 說，能保住工作者，可支配所得或許會增加，但也有人丟飯碗。

首爾東國大學經濟學教授 Kim Nak-yeon 指出，文在寅承諾的最低工資，已超過資方可接受的水平；南韓工會聯合會發言人 Kim Hyung-seok 稱，最低工資增幅趨緩，是文在寅政府的另一項失誤。

南韓勞動部呼籲，工會組織應在國家經濟情勢不穩時有所克制，並透過對話來化解不滿。