新聞
0

一分鐘看懂外匯波動報價

※來源：理財周刊

文．理周教育學苑

Ｑ：剛接觸外匯的朋友，對於匯率的波動常常抓不到重點，舉例來說，像是聽到美元變強的消息，歐元美元的貨幣對到底是往上還是往下，各數據的發布跟美元強弱是否有直接的關係呢？有沒有一個簡單的方式能夠輕鬆看懂？

Ａ：在外匯市場的報價不像在台灣的銀行中看到的報價只寫著美元歐元日幣，常會看到的報價像是 EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等等，這種六個英文字母組成是外匯市場特定報價模式，前三個字母是一個貨幣符號，後三個是一個貨幣符號，例如 EURUSD 表示歐美貨幣對，附表是國際間常見的幾個貨幣簡稱。

匯率是兩個國家貨幣比較後的結果，既然要比較，就要有一個貨幣當作是比較的標準，在國際通用格式中，前面的貨幣稱之為「基準貨幣」，單位價值等於一，假設 EURUSD 報價 1.1269，表示需要用 1.1269 的美元換取一歐元，換言之，歐元美元還要來得大。再舉 USDJPY 的例子，這個案例中美元就成為基準貨幣，假設 USDJPY 報價是 107.888，表示需要用 107.888 的日幣才能夠換到一美元，所以美元日幣來得大。

接下來把美元變強或變弱概念帶入，外匯市場的數據都會直接影響貨幣強弱，常見的美國數據有非農就業人口、CPI 月率、失業率、零售銷售月率等等，如果有利這些總經的數據結果，那美元會變強，反之，則美元變弱。

回到報價上來看，EURUSD 是歐美貨幣對，當美元變強，表示用較少的美元就可以換到一歐元，所以 EURUSD 的報價線圖會往下。相反的，USDJPY 如果美元變強，則需要更多日幣才可以換到一美元。總結來說，美元變強，只要是貨幣對美元在前面的，線圖就會往上漲，而美元在後面的，線圖會往下跌，所以下次聽到美元變強或變弱的消息，大家也可以試著在外匯市場操作看看。

 

來源：《理財周刊》 986 期
更多精彩內容請至 《理財周刊》

留言載入中...

相關新聞