【保德信投信】醫療利多護體 逢低佈局買點到

近來川普政府放棄取消藥品退稅計劃的提議，推升醫療類股飆漲，且美國聯準會（Fed）主席鮑爾將會在本月進行放寬貨幣政策，也助攻道瓊工業指數首次站上 27000 點大關。保德信投信指出，目前生物科技類股整體的價格 / 營收比 (price/sales) 處於 2015 年以來的低點，僅管美國醫療政策尚在研擬中，但根據過去歷史經驗，每當醫療政策不確定期間醫療產業投資機會就會出現。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，近來美國總統川普力求降低處方藥價格，其取消藥物退稅被視為該計畫中的重要環節，然美國政府決定放棄取消藥物退稅計劃提案，生技醫藥類股紛紛走高。目前兩黨議員持續進行控制處方藥價成本議題討論，江宜虔認為美國藥價降至國際平均值可能性低，主要係因為美國大型藥廠對於創新藥品投入成本高，倘若美國藥價調降至國際平均值，預估廠商獲利率將由 21% 降至 - 5%，故美國藥價大幅調降成本可行性低。(資料來源：保德信投信整理，2019/07)

根據研究報告統計，1990 年至今已來，美國大型製藥本益比 (生物科技在 1990 年時期產業尚未成熟) 在醫療政策出現不確定期間，相較於 S&P500 本益比，往往出現折價的情況，如 1993 年柯林頓總統提出醫療改革，並由希拉蕊主導健保改革計劃，當時製藥產業折價幅度為 10%，然而在股價已反應此一不確定性後，大型製藥廠股價出現較大漲幅，本益比也回復其溢價，其後反彈期間平均溢價幅度達 36%。江宜虔分析，自 2015 年開始，美國醫療類股由於政策不確定性，股價相對表現落後，但考量長期產業趨勢不變，目前醫療政策不確定再起，現在為最佳理想投資時點。(資料來源: Factset , GS Research，2019/7)

江宜虔指出，目前藥價風險對於醫療類股股價負面影響大多已反應在股價上，近幾年大量新藥核准上市，將帶動未來幾年醫療生化產業成長動能。再則，醫療產業併購活動，有助產業整合，預期其溢價將有助於提升偏低的股票評價，有利於醫療類股持續上揚。江宜虔建議，醫療產業整體投資前景仍可期待，建議逢回可加碼佈局醫療類型基金。

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