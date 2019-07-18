【街口投信】國票華頓投信更名街口投信 戮力打造普惠金融生態圈



目前多數投信仍採取由銀行作為銷售機構，服務高資產的個人，或和保險公司配合組成產品；這與現今發展行動化、網路化的趨勢不同，加上政府現正積極推動行動支付、開放銀行、與即將開展網路銀行等，未來投信在金融科技的生態中，也朝向行動化及網路化邁進。

街口投信表示，期待在新的時代陪伴投資人成長茁壯，並且相信每一個人都應該有機會透過投資與理財讓生活變得更美好，網路化讓所有人透過手機以小額就可以輕鬆買基金，以積沙成塔的方式，讓投資人達到自主理財的金融場景。

因應金融科技時代來臨，街口投信表示未來產品設計與線上服務將更加貼近網路新生代族群，以優化使用者體驗、實現輕鬆理財及達到普惠金融為目標。國票華頓投信將於 2019 年 7 月 22 日更名為「街口證券投資信託股份有限公司」，英文名稱更名為「JKO Asset Management Co. Ltd.」。街口投信表示更名後，所有基金及帳戶的操作管理與交易作業皆未改變，客戶既有權益不受任何影響。相關操作流程也未改變。

◆街口投信獨立經營管理 - 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人或可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前揭網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。街口投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。

