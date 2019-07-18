美中貿易戰逾一年、超過50家跨國企業打算遷出中國

根據《日本經濟新聞》18 日報導，美國向中國發起關稅貿易戰，至今已超過一年，許多國際性企業都加速工廠移出中國的腳步。根據日本經濟新聞的統計，在美中貿易摩擦可能持續加溫的顧慮下，有超過 50 家的全球主要企業，都考慮將產線從中國外移。

在中國整體進出口上，外資企業就占了 4 成。如果外資大量遷出，除了將重擊中國經濟外，企業們也必須重新建構供應鏈等，有增加財務負擔的可能。

在今年 6 月，就有外媒報導，美國蘋果 (AAPL-US) 要求代工夥伴們，必須將中國生產的 15~30% 分散到海外。像是代工蘋果 AirPods 的歌爾聲學 (GoerTek)，就在越南北部展開生產。

美中貿易戰逾一年、超過 50 家全球主要企業打算遷出中國。(圖片：AFP)

而日前《路透社》等媒體也曾經報導，鴻海 (2317-TW) 將在印度南部生產最新款 iPhone。

外資將工廠移出中國的理由，除了貿易戰的影響外，還有自過去以來中國工資逐漸上揚，也都是促使外資加速外移的主因。

日本經濟新聞在進行訪查與整理當地的媒體報導後，得到有超過 50 家的全球性企業正考慮將生產外移的結論。

除了上述的美國蘋果，其它像是日本任天堂 (7974-JP) 也將部分 Switch 遊戲機生產移往越南，華碩 (2357-TW) 將電腦生產遷回台灣，和碩 (4938-TW) 將部分通訊設備生產轉往越南，還有中國 TCL 在越南設電視的生產據點等。

而不光是科技業，像是生產運動鞋的亞瑟士 (7936-JP) 以及 Brooks Sports，還有生產重型機械的 KOMATSU(6301-JP) 等，也都紛紛轉往東南亞、美國，以及日本等地。

根據中國國家統計局統計，2017 年外資的貨物進出口金額約為 1.8 兆美元，在中國整體進出口占了逾 4 成。而同年底，外資、台、港企業在中國都市的員工聘僱人數 (登錄數據) 約為 2600 萬人，占整體的 15%。

外資遷出中國，將對就業及投資等造成深刻影響，當地政府也不斷端出各項優惠政策，企圖留住打算離去的企業們。

銷往美國的產品，由於關稅問題紛紛將產線外移；中國在地所需的產品，則大多維持在中國生產。而包含供應鏈在內，在生產體制上需要區分為中國國內與國外，除了增加生產及取得成本，也可能導致企業經營效率的低落。