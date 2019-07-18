英國首相熱門候選人強生：與美國的貿易談判恐將是「艱難」的

被視為下一屆英國首相大熱門後選人的強生 (Boris Johnson) 表示，在英國脫歐後，將不會太快速與美國達成貿易協議，預計相關的磋商將會是「艱難」的。

強生在週三 (17 日) 的一場會議上表示：「與美國的交易不會一蹴而就。雖然這不會為英國國內生產總值增加幾個百分點，但隨著時間的推移，將會大大提高我們的國內生產總值。」

此外，他也表示，美國是非常強硬的談判者，因此英國也必須非常強硬。「他們將提出一些非常強大的要求，我們必須做好準備，以便強而有力的應對。」強生說道。

英國脫歐一再延宕，為英國的經濟帶來了不少衝擊，不少的產業皆提出了警告。汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 在先前表示，英國汽車產業 2 月份產量再次跌落，較去年同期減少 15.3%，是自 2011 年以來連續 9 個月出現產量下滑。該機構認為，上月的數據給英國汽車產業帶來了警告，若英國無協議脫歐，恐帶來更嚴重的影響。

此外，英國鋼鐵業貿易協會負責人 Gareth Stace 則警告，英國脫歐可能會造成「重大損害」，同時他也敦促英國政府早日結束脫歐的不確定性，避免發生無協議脫歐，以免引發市場經濟的動盪。

隨著英國脫歐的最後期限臨近，英國政府正積極與貿易夥伴達成貿易協議。除了美國之外，為因應 10 月底英國脫歐後可能帶來的影響，英國和韓國已在上個月達成了初步的原則性自由貿易協定 (FTA)，以減少雙邊貿易的不確定性。到目前為止，英國已與 12 個國家和地區達成連續性貿易協議，包括以色列、挪威、冰島、瑞士和智利等。