特斯拉員工爆料 公司不惜走捷徑為達成Model 3生產目標

據外媒報導，在特斯拉 (TSLA-US) 的巨型帳篷 (tent) 裝配生產線工作的員工透露，他們被迫走捷徑以達到公司設定的 Model 3 生產目標，其中包括使用絕緣膠帶來快速修復零件，並且跳過先前所要求的車輛試驗流程。

知情員工表示，主管告訴他們可以使用絕緣膠帶來修補塑膠支架和外殼上的裂縫，並提供照片顯示膠帶的使用位置。報導認為，這些證詞似乎突顯了特斯拉在降低成本和提高產量之間，難以達成平衡的困難。

特斯拉在近期的報告中表示，在截至 2019 年 6 月 30 日的三個月裡，該公司生產了 87,048 輛汽車，其中包括 72,531 輛 Model 3，兩個數字皆創下歷史新高。特斯拉同時也表示，預計今年全年交貨量至少會達到 36 萬輛，其中超過 25 萬輛將會是 Model 3。

去年，特斯拉克服了該公司 CEO 馬斯克所說的「生產地獄」的問題，包括拆除或重新設計不按計劃工作的輸送帶和機器人，同時去研究如何製造更多的電動車和電池組。

今年，特斯拉則一直在努力應對「物流地獄」。該公司需要在全球範圍內為更多客戶提供汽車的交貨。該公司的高管們在先前表示，該公司應該在 2019 年下半年會開始實現盈利。

針對這項報導，特斯拉發言人認為，員工所爆料的是具誤導性的，並且不能反映出在特斯拉工作的真實感受。該發言人表示，員工所描述走捷徑方式，例如在裝配過程中使用絕緣膠帶，都不是經批准的，並且該公司在發貨前對每輛汽車都進行了嚴格的檢查。

此外，特斯拉還表示，該公司在弗里蒙特的良率比以往任何時候都高，表明特斯拉正在生產優質汽車，報廢或重新加工的數量比以往少很多。