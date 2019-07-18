誰更能代表美國經濟表現？工業界與消費者正講述不同故事

美國經濟第 2 季的表現究竟如何，是否需要降息？如果你觀察不同產業兩家重要公司最新公布的財報，你可能會得到不同的答案。

《CNBC》財經名嘴 Jim Cramer 週三 (17 日) 表示，由華爾街當前公布的獲利來看，兩種經濟型態正在作用，而且並不同步。如果由銀行發布的財報，可以發現消費數據依然強勁，但鐵路公司 CSX(CSX-US)，正講述一個不同的經濟故事。

如果聯準會打算宣布降息，那麼鮑爾 (Jerome Powell) 應該專注在 CSX 的財報。

工業界正處低迷

CSX CEO James Foote 指出，受到工業環境疲軟的影響，第 2 季獲利不如預期，而且營收預計大幅減少。財報公布後，CSX 股價暴跌 10.3%，創 2008 年以來最大單日跌幅。

CSX 股價 (圖表取自 Google)

CSX 原本估計營收成長 2%，如今改稱營收將下滑 2%。Foote 表示，今年全球和美國的經濟狀況都不尋常，影響了公司的運輸量，「目前的經濟背景是我職業生涯中最令人費解的事情之一。」

Cramer 指出，鐵路公司不佳，往往也代表其他產業表現也不好。還未發布財報的 Union Pacific(UNP-US) 股價週三下跌約 6%，Norfolk Southern(NSC-US) 股價下挫逾 7%，都顯示了投資人的預期。

追踪美國運輸行業的道瓊交通平均指數 (Dow Jones Transportation Average) 週三下挫 3.6%，是今年最糟的一天。

銀行財報出色

但同時間如果看銀行的財報，卻又是另一種景像。美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 指出，公司第 2 季的獲利較前 1 年增長 8%，至 73 億美元，EPS 為 74 美分，高於預期的 71 美分。

美國銀行股價 (圖表取自 Google)

美銀財務長 Paul Donofrio 反對降息，認為這將減少銀行的淨利息收入，這是銀行利潤的主要來源。

Cramer 表示，如果依據銀行的表現，以及近日公布的零售銷售等消費數據，那麼應該要升息才對。

Cramer 說，消費者處於這麼好的狀態，但是工業界卻遭遇這麼多麻煩，通常情況下，兩者應該同步，「我想不出任何其他時間」，曾經出現這樣的情況。