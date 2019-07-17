臉書的加密貨幣Libra 恐威脅到美元的國際地位

臉書的加密貨幣 Libra 引來了國會的嚴密審察，因為官員擔憂洗錢與其他的種種問題。然而，若管理得當，Libra 將構成極大的挑戰，甚至可能取代美元，成為合法的國際交易貨幣選項。

Libra 的白皮書羅列出系列支持企業的清單，但却漏了其運作架構的細節，及如何避免遭到罪犯與流氓國家的濫用。

臉書執行長祖克柏的嚴重信譽問題，也讓人擔憂。他孤立的個性及濫用個資的記錄，立即引來了國會的調查計畫，並將進行聽證會。

一如比特幣，Libra 亦可透過區塊鏈技術，進行電腦支付。消費者可用美元與其他貨幣購買 Libra。臉書的 24 億名使用者，提供了巨大潛力，可促使商人與政府接受 Libra，進行繳稅，尤其在許多開發中國家，他們至今還缺少可靠的銀行業務。

Libra 與比特幣的最大區別，在於 Libra 獲得大型企業與真實資產的支持。

設立於瑞士的 Libra 協會將使用支持者的投資，建立起支付架構。再加上銷售 Libra 予消費者所得資金，該協會將購買一籃貨幣，如美元，歐元與日元，並將投資政府債券。

結果，支持 Libra 的準備金，將一如政府發行的法定貨幣。

各國貨幣的價值 -- 包括美元 -- 往往會大幅波動。在全球市場，商品交易眾多，貨幣政策，財政政策，貿易政策，經濟衰退與政局動盪，均可能削弱某些國家貨幣的購買力，包括美元。

Libra 因係盯住一籃貨幣，可減緩匯率大幅波動的問題，因而可做為開發中國家民眾的較佳替代貨幣，進行儲值及投資。

比特幣是由解決複雜算術問題者所創造，不具任何擔保，僅有一句承諾。沒有任何大型國際機構願意保護該支付系統的完整性。

比特幣極易被仿效，因而許多帶有缺陷的加密貨幣紛紛出籠。Libra 的網路效應，將是該貨幣的利多。Libra 可供商人與消費者進行支付，進而集中於一個數位平台。

目前，美國主管官員僅視比特幣為繳稅資產。當消費者以比特幣購買一杯咖啡，他必需記錄比特幣與美元的匯率差距，並申報資本利得或損失。

因而，比特幣並未廣用於支付行動，僅成了一項投機性資產。

如果政府官員視 Libra 為貨幣，讓其廣受歡迎，則 Libra 將會成為穩定的數位貨幣。隨著數位經濟逐漸擺脫現金，轉向電子交易，則 Libra 的穩定性，將使其在國際商業合約上，使用率大增。

進而私人貨幣 Libra 可實際取代美元，成為貨幣選項。