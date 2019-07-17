日韓貿易戰打亂半導體供料 工商大老：電子、晶圓產業恐受衝擊

日韓貿易戰愈演愈烈，外界關注是否會波及台灣，工商大老認為，半導體原料供應扭曲，打亂全球分工，面板、電子與晶圓產業將受到影響，影響有好有壞，但負面居多，嚴重恐引發半導體價格戰。

三三企業交流會今 (17) 日舉行 7 月例會，理事長許勝雄指出，台灣面板、半導體產業跟日本關係緊密，看來影響不大，不過，日韓針鋒相對，讓半導體原料供應扭曲，打亂全球分工，嚴重的話恐造成原料短缺或斷鏈，影響市場進程，但是否衝擊台灣加工製造、成品加工，要看後續發展。

副理事長林伯豐則表示，台灣技術多來自日本，南韓則是競爭對手，日韓貿易紛爭當然會有影響，影響有好有壞，但目前負面較多，電子、晶圓產業恐受衝擊，企業和政府都要努力克服這些問題。

展望全球下半年景氣，林伯豐認為，整體而言，美中之間貿易順差短期內應該會獲得改善，不過牽動國際局勢因素多，貿易戰不敢說緩和，整體經營環境還是不好，而且未來是否會從貿易戰升級科技戰，大家都在看，如果真的發生，對中國、美國都是不利。

許勝雄也認為，今年來全球經濟成長動能不足，中國、歐盟及東協表現都不好，只有美國跟日本表現相對較好。在這樣的情況下，台灣經濟成長就會受到影響，畢竟台灣 GDP 很大一部分是要靠進出口貿易，這是很現實的事。

而且各國將傾向保護主義，台灣跟許多有貿易往來的國家，並沒有簽署 FTA，未來恐讓以出口貿易為導向的台灣，競爭力處於不利的位置。