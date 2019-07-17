〈林百里開講〉未來人工智慧方程式關鍵 將是AI+HI

時代基金會暨麻省理工學院 (MIT) 今 (17) 日 召開全球產研計劃台灣年會，廣達 (2382-TW) 董事長林百里以「與 AI 共舞」為主軸發表演說，描述過去 20 年來廣達的轉型及對於公司未來發展的期許，更進一步指出，未來人工智慧發展，將著重在人工智慧 (AI) 與人類智慧 (HI) 的合作。

林百里說，2005 年起廣達與 MIT 首次合作，到近日開發 AI 伺服器，廣達不遺餘力在幫助台灣 AI 產業的發展。

一間以電腦代工起家的 30 年老公司，如何吹起 AI 風潮？林百里回憶，20 年前，自己有幸在 MIT 電腦科學與人工智慧實驗室 (CSAIL) 主任 Michael L.Dertouzos 在台演說中，認識了「活氧計畫」，該計畫是一項發展人性的科技產品介面，貼近人們生活的研究，並提出了「雲端」的概念，他深深體悟到，便利與虛擬化是未來產品的趨勢，也奠定了廣達發展的基石。

林百里認為，發展 AI 前，應當思考以下三個問題：什麼是 AI ？AI 可以為我們完成什麼？企業如何在 AI 產品上創造市場？

林百里強調，AI 不應是以取代人類為目標，而是利用 AI 工具，協助人類做出更聰明的決定；以廣達為例，2000 年公司一改過去以科技為中心的導向，逐步邁向以人為本 (Human-centric) 的發展理念；2005 年，與 MIT 合作的 T-party 計畫，著重方便科技與人類互動；2010 年合作開發 Qmulus 技術，更將 AI 產品投入醫療，精準分析病人的健康狀況，這套技術更衍生出 QOCA 平台，也在近日捐給台大醫院。

林百里表示，AI 產品發展已勢不可擋，其中以人工智慧 (AI) 與人類智慧 (HI) 的分工合作為首要目標，這不僅僅是廣達的任務，更是全人類應擔負的責任。

林百里也宣布，廣達將與 MIT 持續合作，攜手打造美好未來，這也是第三次與 MIT 合作。