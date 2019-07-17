【華冠投顧】幸運星-川大砲又來了……電子權值股立馬拉肚子？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：9958 世紀鋼、3019 亞光、3481 群創、3049 和鑫、2409 友達

【前言】川普週二在美國白宮主持內閣會議時稱，中美貿易問題仍有「很長的路要走」，又指「如果我們願意的話，仍然可向額外 3,250 億美元的中國商品加徵關稅。」（中美貿易戰再起）的利空，使連續數天創歷史新高的美股高檔獲利賣壓湧現，亞股也拉回…… 昨日外資期貨多單大減 5,342 口，淨多單留倉僅剩 35,861 口為近期新低（似乎外資昨天就知道川普又要出招囉……）。

今日台股果然跳空下跌，電子權值股拉回如 2330 台積電、2308 台達電、3008 大立光、3711 日月光投控、4938 和碩、加上傳產 1301 台塑、1326 台化賣壓湧現…… 台股盤中大跌 82 點直到 12:50 期貨結算因素急拉抬金融及電信股使跌幅收斂收盤下跌 57 點守住 10 日線，成交量 1,128 億……OTC 也是跳空下跌，收盤跌 0.59%，成交量 299 億……

強勢股集中在光學 + 生技 + 風電 + 飲料

3008 大立光退出車用鏡頭要專攻手機鏡頭，車用鏡頭比重較高的 4976 佳凌今日大漲，但是 6209 今國光、3019 亞光則開高走低……5/14 帶全國會員買進賺證、7/2 再買一次並贈送的《Lucky 7 飆股》3218 大學光今天還是再創新高（30…43 價差拉大，所以今日已帶會員先賺一趟）。面板股 3481 群創（實施庫藏股中）、2409 友達、6116 彩晶、3049 和鑫上漲。上週節目分享的 IC 設計 4968 立積、3041 揚智，昨天《股市幸運星》節目分享的風電 9958 世紀鋼及學員單兵操作的 1256 鮮活 - KY、茶飲連鎖 2732 六角……

弱勢族群有散熱族群如 3483 力致、3338 泰碩、3324 雙鴻，其他如 6290 良維、6462 神盾、2308 台達電、1909 榮成，破底的有 4934 太極…… 今日弱勢股呈現緩跌狀況…… 大盤若在短時間內未能帶量攻擊…… 有可能會再拉回整理…… 老師會在群組中第一時間照顧大家……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。