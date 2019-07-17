【華冠投顧】關稅的刀 沒主流的盤

2019.07.17 盤後分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

川普再度發推特對中國喊話，指貿易協定進度不樂觀，3250 億元關稅這把刀又要拿出來，引發市場緊張，大盤今天量能雖然還是有千億水準，但是電子指數從近期相對強勢轉為日內最弱勢，而昨天也提到，大盤有錯過 KD 黃金交叉後的上攻機會，要留意再次進入修正整理的可能，今天雖然下跌，但是 10799 仍有守住，因此目前多方強勢格局並未結束，接下來台股市場觀察的就是明天盤後將召開的台積電法說會。

#個股方面，早盤 3008 大立光釋出退出車用鏡頭市場後，同事車用鏡頭概念股的光學股可望受惠，4976 佳凌今天大漲 8.62% 收相對高，但是 3019 亞光及 6209 今國光反而開高走低收黑 K，從技術面觀察其實不難發現，三檔車用鏡頭股，今天反彈都剛好來到反壓附近，近期盤面個股延續性強的不多，很多個股都只強一天，甚至隔天就反轉向下，提醒投資人留意追高風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估