【華冠投顧】台積法說觀望濃、台股月線停看聽

大盤趨勢》

在台積電法說會之前，股價出現下跌的情況，雖然有外資調升目標價，但是每次外資服務變好的時候，通常都是股價開始下跌的時候。這一次是不是能夠有所不同，就看法說會的結果為何了！不過，台積電的 7 奈米需求大增，AMD 最新的處理器「Ryzen3000」，已掀起了市場搶購的熱潮，預期後續將成為台積電營收主要來源之一。所以，儘管法說會前保守以對，但是台積電的趨勢不變，後續若華為 5G 在全球各地開花，那麼台積電股價自然不會令人失望。

基於上述理由，台股儘管中小型類股拉回整理，但是有台積電體撐盤之下，台股不容易出現大幅度的下跌。目前季線扣抵仍在高檔區，不過在月底過後，扣抵值開始步入低檔區，有利季線、年線仰角上揚，等同有利多方攻擊。另外，鴻家軍近期股價上揚，4958 臻鼎 - KY，不但於日前填息，今天持續帶量上漲，表現令人驚豔。3481 群創也在庫藏股實施之後，股價也續強向上，後續是否能夠擴大到其它個股，像是 2314 台揚、6456GIS-KY 等，就看郭董給不給力了！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估