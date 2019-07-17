【日盛投顧】台股暫失5日線

◆盤勢分析

1. 全球股市再度面臨新變數，美國總統川普指出中美貿易仍有一段路要走，並威脅可能對中國 3250 億美元輸美產品增加關稅，周二亞洲股市隨美股做全面性拉回整理。台股開低走低，華為供應鏈個表現不佳，盤中指數一度回測 10800 點，收盤因期貨結算跌幅略有收斂，報收 10828.48 點，下跌 57.57 點，跌幅 0.53%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收黑 K 棒，暫時失守 5 日均線。

(2) 量能：成交量縮至 1,132.75 億元，呈現量縮拉回整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 51.6 億元；外資 - 29.6 億元、投信 - 1.98 億元、自營 - 20.01 億元。

3.OTC 指數開低後震盪，收 140.97 點，下跌 0.6%，同步失守 5 日線線。目前上方壓力為 142 點，下方支撐為 139 點整數關卡。

面板、PA、風電零星個股表現

1. 面板：市場傳來中、韓兩地大廠進行減產與調配產能，加上即將進入旺季，3Q19 面板報價有望止跌，雙虎 3481 群創、2409 友達，股價底部翻揚；帶動小面板 6116 彩晶股價帶量站上季線，走勢呈現轉強。

2.PA：中國首批 8 款 5G 手機通過官方認證，將於 3Q19 開始上市販售，市場預期將 5G 手機進入交付期，帶動 PA3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新逆勢走高。

3. 風電：西島彰芳離岸風電環差初審過關，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1598 世紀鋼、2208 台船同步慶賀。

4. 紙類：受惠於國內限塑令，1905 華紙紙吸管 6 月出貨量衝破 2000 萬隻，7 月因進入暑假旺季增加至 3000 萬隻，全年出貨量上看 5 億隻，周三股價帶量衝上一年新高價。

5. 操作建議：中美貿易爭端消息持續影響盤面，預期指數仍受制 10800~11000 平台壓力區，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、面板等人氣焦點。