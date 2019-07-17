台股盤中—電金+傳產權值股同走弱 量縮回測10800點關卡

受到美股周二拉回影響，台股今 (17) 日翻黑走弱，電子三雄齊下挫，台塑四寶同樣表現疲弱，國泰金、富邦金等金融權值股也未能走揚表態，在電金與傳產權值股同步下挫下，指數跌破 5 日線，回測 10800 點關卡，預估今日成交量 1100 億元。

台股今日開盤下跌 25 點，以 10861.11 點開出，盤中最低下探至 10808.95 點。電子三雄方面，台積電表現相對弱勢，一路處於盤下，跌幅逾 1%，失守 5 日線。

股王大立光受停止車用鏡頭生產消息影響，盤中一度站回盤上，隨後不久仍翻黑續下挫，同樣跌破 5 日線；鴻海表現相對強勢，早盤開高後，維持平盤上下震盪走勢。

由於股王大立光退出車用鏡頭市場，其他積極切入車用領域的光學鏡頭族群，營運可望受惠，激勵今日股價逆勢走強，佳淩大漲超過 8%，亞光上漲逾 2%，今國光漲幅也超過 1%。

面板族群為今日盤面表現相對強勢族群，群創大漲超過 6%，友達上漲超過 3%，彩晶漲幅逾 2%。

印刷電路族群方面，臻鼎 - KY 強漲 5%，久威、慶生漲幅逾 2%，金像電、欣興、育富上漲超過 1％，台光電、瀚宇博、銘旺科、耀華、精成科等，也都站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日雖然呈現下跌，但跌勢相對不大，且成交量反而持續呈現量縮，顯示大盤仍維持強勢震盪整理格局，市場靜待明 (18) 日台積電法說，釋出對下半年產業展望較明朗的看法後，大盤才會有較明確的方向。