台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

文 / 勵心如

由中國股市名人廖英強創辦的上海仟和億教育培訓公司，日前傳出旗下一批台籍分析師及廖英強本人，在上海遭逮捕。上海市公安局 7 月 15 日晚間發布訊息證實，廖英強等 8 人已被拘留，其中 3 名是台灣人；而被取保候審的 6 人中，則有 4 人是台灣人。

消息傳出後，仟和億平台講師、曾在東森財經台《57 金錢爆》節目暴紅的楊世光，以新黨總統候選人身分召開記者會，表示仟和億的台籍分析師，在台均是合格且有證照的證券、期貨分析師，但因《海峽兩岸服務貿易協議》未通過，導致金融服務業、教育培訓等產業的台灣從業人員，遇到法令沒有規範的灰色地帶。

不過，如果就法論法，「楊世光真的扯太遠了。」一位業界人士這麼說。

首先，根據中國《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法》第 3 條：從事證券、期貨投資諮詢業務，必須取得中國證監會的業務許可；而查詢中國證券業協會公布的合法「投資諮詢公司」名單，仟和億並未明列其中。

此外，此次事件被認為與旗下分析師販賣投資軟體有關，根據中國《關於加強對利用「薦股軟體」從事證券投資諮詢業務監管的暫行規定》，只要軟體中涉及投資選股建議、價格預測、買賣時機建議等，即是屬於「投資諮詢業務」，必須取得許可；至於只提供數據統計和訊息彙整的軟體，則不屬於投資諮詢業務。

中國公司違法 無關台灣政治

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微博，於 15 日晚間的公告就明確指出，上海仟和億教育培訓公司在未取得中國證監會經營證券、期貨投資諮詢業務許可下，非法從事證券、期貨投資諮詢業務。

公司明確違法，與服貿卡關何干？再者，去年 3 月中國國台辦發布的「惠台 31 項」第 29 條也明列：「在台灣已獲取相應資格的台灣同胞在大陸申請證券、期貨、基金從業資格時，只須通過大陸法律法規考試，無須參加專業知識考試。」

來源：《今周刊》 1178 期

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