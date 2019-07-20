「這裡錢不值錢，命也不值錢」台灣南漂博弈移工，百萬年薪背後的血淚代價

文 / 非營利網路媒體《報導者 》孔德廉 今周刊合作刊登

「雖然表訂工作時間是一天 10 小時，但我平均會做到 12 小時以上。」小花（化名）無奈地說道。她是一家中型博弈網站的中高階主管，知道記者來馬尼拉採訪，託我們帶上幾盒安眠藥，說自己需要好好睡上一覺。

即將滿 30 歲的小花，從台灣私校畢業後，待過服務業、科技公司，但待遇一般。2018 年看到網路上的博弈業徵才資訊，決心為了百萬年薪南漂菲律賓。她說：「公司福利很好，一天供應 5 餐的食堂和免費交通車接送，在這裡工作，幾乎花不到自己半毛錢。」

像小花一樣，競相投入菲律賓線上博弈產業的台灣年輕人，多半是受到以下的徵才條件吸引：

運營主管：月薪 10 萬至 15 萬元，5 年以上經歷，大學。

人事行政副總監：薪資面議，經歷不拘，大學。

市場總監、產品經理：月薪 9 萬至 12 萬元，專科。

除了主管職，在各種人力銀行網站上，還有更多基層人力需求，包括文字客服人員、行政人員及 PHP 工程師。

根據菲律賓移民局數據顯示，18 年，就有超過 20 萬名中國人申請工作簽證，當中 90％為網絡賭場相關工作。南漂的台灣人也不在少數，16 年台灣駐菲律賓代表處所發布的訊息就指出，「近來國人前往菲國博弈產業工作情形日益增加，但網路博彩公司良莠不齊，時有護照遭扣留的情形發生。」

樣貌：團體行動的「菠菜」人生

線上博弈業雖在菲律賓合法經營，但究竟有多少公司拿到合法牌照，數字並不透明。今年 3 月，負責菲律賓博彩業監管的機構 PAGCOR 主席多明戈（Andrea Domingo）就指出，光是近幾年他們掃蕩的非法營運博弈網站，就高達 3 萬家。

來到這裡的中國人和台灣人，把「博彩」稱作「菠菜」，他們稱自己是「吃菠菜的人」。數以萬計「吃菠菜」的人，也在當地形成獨特的生存文化與生活地景。

和外派菲律賓白領工作者的工作模式不太相同，這些「吃菠菜」的人極少單獨行動，工作與生活總是「團進團出」。在公司安排下，多半集體住在酒店式公寓，上下班搭冷氣巴士往返，工作一結束，就馬上被送回住處休息。

不少受訪的主管告訴我們，馬尼拉治安不佳，要避免不必要的風險。

在馬尼拉工作的小花，也從不搭乘吉普尼（當地上班族最常使用的交通工具），即使距離住處僅 5 分鐘路程，她依舊習慣預約私人車輛。因為受訪前幾周，她的同事才在大街上被持刀搶包，肚子硬生生被劃了一刀，報警後也破不了案；嚴重的貧富差距和敗壞的治安，讓不少博弈從業者心生恐懼。

限縮的生活圈、引人注目的大筆金錢交易、有時還得冒著替違法公司工作的風險，種種疑慮都加深了遠渡重洋的博弈移工的「封閉性」。

為了解決這股龐大壓力，有人選擇在短時間累積財富，有人縱情聲色，甚至「靠賭紓壓」，小花就是這樣的例子。「手氣好的時候，能贏個幾萬元，輸的時候，就沒那麼開心，想想反正是消磨時間，這些錢注定是要輸的。」小花瀟灑地說。

過去兩個月內，她到實體賭場 6 回，已輸掉 10 多萬披索（約新台幣 6 萬元）。對於自己賣命賺來的錢輕易散去，她不在意，因為她心裡還有別的投資打算——「買房」，這幾乎是每位南漂的博弈移工會想嘗試的生財之道。四十至五十平方米（約十五坪）大小的套房，通常是這些博弈移工們的首選。

處境：老華僑稱他們「蝗蟲過境」

17 年，小花的同業在馬尼拉灣區的帕賽市（Pasay City）相中一處套房，要價 300 萬披索（約新台幣 180 萬元），後因頻繁出差，錯失出手機會；短短一年後，該處售價翻了 1 倍，來到 600 萬披索（約新台幣 360 萬元）。

我們實際走了一遭，在當地開發商 SM 集團（SM Development Corporation）的展售中心，房產銷售業務鎖定的全是華人面孔，他們端出一戶戶位於馬卡蒂市中心、26 平方米（約 7 坪大小）的全新套房，開價 600 萬披索，強調景氣火熱，半年內價格就會飆高 4 成。

對於「菠菜業」所產生的巨變，在菲律賓生活了 60 年的老華僑王為仁形容，「那就是蝗蟲過境。」雖然博弈業帶動明顯的 GDP（國內生產毛額）成長，但經濟成果卻沒有回饋到一般民眾身上，反而集中在少數中國業主身上。

不僅如此，產業內大量中國族群也未準備融入當地，而是維持一貫作風，容易與當地人形成衝突；一旦中國與菲律賓聯手嚴打非法業者，首當其衝的，絕對是過度仰賴博弈產業的菲國經濟。

前景：轉業不易，難以賦歸之路？

菲律賓社會對立的矛頭，皆指向博弈產業，身在其中的台灣博弈移工，處境也同樣矛盾。



來源：《今周刊》 1178 期

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