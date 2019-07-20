台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

鉅亨台北資料中心 2019年7月20號12點47分

高殖利率的台股，外資持股比率向來不低，在貿易戰火延燒下，台商資金搶進回流，也將改變台股生態，萬點行情目前仍在，能否攻上 30 年前的 12682 高點，大家都在看。

眾所矚目的國民黨黨內初選，7 月 15 日正式揭曉，高雄市長韓國瑜以 44.805％比 27.73％的懸殊比數，打敗卯足全力、投入龐大財力、物力的鴻海前董事長郭台銘，韓國瑜確定代表國民黨參選，小英總統與韓市長對峙的局面正式成局，而郭董、台北市長柯文哲未來的角色，都將牽動台北政壇。

搞殘台灣經濟的，到底是誰？

在中美貿易戰下，中國公布第二季的 GDP 只有 6.2％，創下 27 年以來最低的單季經濟成長數字；而同一時間，新加坡第二季的 GDP 成長率也只有 0.1％，經修正後的季對季成長是負 3.4％，創下十年來最差的紀錄。韓國正深陷日韓交惡危機中，韓國公布六月出口繼續衰退 13.5％，台灣反而出現 0.5％的小成長，看到這些數字，台灣今年 GDP 會是亞洲四小龍第一？還是標準普爾預測的墊底？值得大家高度重視。我的看法是台灣經濟將漸入佳境，最大的憑藉是台商的資金回流。

這些年，唱衰台灣幾乎成了大家的共識，尤其是藍營的政治人物，都不約而同以唱衰台灣為己任，像高雄市長韓國瑜最經典的名言就是「3 個台大法律系總統，把台灣經濟搞殘。」這次參加國民黨初選失利的郭台銘也說，「中華民國是一間破產的艱困公司」，他們看台灣經濟都套上最負面的形容詞，但是大家都沒有說台灣到底是怎麼樣陷入今天的窘境？其實最大根源是台灣的人流、物流、金流都流往中國大陸。

回到一個大家熟悉的場景，1989 年是重大的轉捩點，中國大陸正發生 64 天安門事件；同一年，日本泡沫經濟達到最高峰，是正在被戳破的關鍵時刻。台灣那一年台幣大幅升值，一天升一分，帶進了龐大熱錢。台股從 1986 年突破千點，在 1989 年突破萬點，最後在 12682 點崩盤而下，當時，如果懂得把台灣的資產出脫，在 64 天安門事件前後，把握最佳時機，切入中國大陸，如今都搖身變成大贏家，其中 1988 年逐漸把生產基地移到中國大陸的郭董，是其贏家代表。

1989 年迄今，正好經歷 30 年，正好是一個世代，這個 30 年對日本來說，正好是失落的平成 30 年。台灣在過去 30 年也陷入痛苦的調整，政治人物喜歡比較中國與台灣，兩者也形成強烈的對比。中國進入快速奔馳的經濟成長時代，台灣經濟則從兩位數高成長走向 4％、3％、2％左右的低成長，台灣面對低薪窘境，我們常說，台灣什麼都漲，只有薪水不漲。

最大原因就在台商的出走，過去 30 年，台灣的人、錢都走了，企業把生產基地搬到中國，台灣接單、海外生產比重很早以前就突破五成，台灣製造業不在台灣投資，生產基地全在海外。在這種情況下，台灣總經數據看起來並不差，但是台灣民眾對經濟都很無感，這是因為製造業大量外移，台灣的人流、物流、金流不停地往外流，就像是浴缸的水因為沒有把缸底的塞子塞好，經濟活動產生的流入，最後又透過各種方式流出，台灣的總體經濟活動好不起來，資本市場反應最強烈。



來源：《今周刊》 1178 期

更多精彩內容請至 《今周刊》