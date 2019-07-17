再拋美債 中國5月份持有美債續創兩年新低

根據美國財政部今 (17) 日公布最新數據顯示，中國 5 月份持有美國公債減少 28 億美元，達 1.11 兆美元，續創兩年來新低。4 月份中國就已將美國公債減碼至 1.113 兆美元，當時就創下兩年來新低。

資料來源: 美國財政部

此外，中國已連續三個月減碼美國公債，但即使如此，中國目前仍是美國最大的債權國。

美國第二大債權國 - 日本，5 月份加碼美債 370 億美元，達 1.1 兆美元，創下 2013 年以來最大加碼幅度。日本在 4 月份曾減碼美債 141 億美元，持有美債規模下滑至 1.064 兆美元。

值得注意的是，英國超過巴西，以 3231 億美元的持有數量躍居美債第三大持有國的地位。5 月份英國持有美債規模大幅增加 223 億美元。而巴西則以 3057 億美元的持有規模退居第四，5 月份巴西小幅減碼 10 億美元。

全球前十大美債持有地區中，有 6 個國家和地區都保持加碼的態勢。總體而言，外國持有者 5 月份共加碼美債 1055 億美元。

此外，美國財政部表示，5 月長、短期證券和銀行業領域的外資淨流入資金 329 億美元。其中，外國私人資本淨流入資金 735 億美元，外國官方資本淨流出 406 億美元。

而根據中國人行公布數據顯示，5 月份中國外匯存底為 3.101 兆美元，重新站回 3.1 兆美元關卡，超出市場預期的 3.09 兆美元，比 4 月的 3.095 兆美元增加 61 億美元。

同時，中國 5 月份的外匯存底規模也創下去年 9 月以來的新高。自去年 9 月起到今年 5 月之前，中國外匯存底規模均在 3.1 兆美元之下。

