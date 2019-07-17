中國立場更強硬？白宮前貿易顧問：他們仍希望達成協議

被視為鷹派的中國商務部長鍾山，上週正式加入中方貿易談判團隊，外界解讀，此舉為中國在貿易磋商立場上，轉趨強硬的跡象；對此，白宮前貿易顧問認為，鍾山加入談判團隊，未必是壞事，中方仍希望與美方達成貿易協議。

美中貿易緊張情勢再度升溫，美國總統川普日前於內閣會議中指出，兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，中國應依約增購美國農產品，他正在觀察北京當局是否會這麼做；他強調，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅。

白宮前貿易顧問 Clete Willems 週三接受 CNBC 採訪時表示，鍾山加入談判團隊，顯示中國國家主席習近平正試圖取得強硬派支持，而此事將成為達成協議的必要條件。

Clete Willems 曾參與先前幾輪美中貿易談判，是白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 的得力助手；Willems 說，中方談判代表、國務院副總理劉鶴在貿易談判中取得的成果，對鷹派而言，並非一樁好交易，讓鍾山加入談判團隊，有助使協議獲得鷹派認同。

Willems 強調，中方談判團隊在磋商過程中，展現了他們的靈活性，對美中兩國來說，達成協議，才是最符合雙方利益的選擇，「我認為會達成協議」。

中國國家統計局週一發布最新數據，受貿易戰和內需趨緩影響，第 2 季 GDP 年增 6.2%，雖符合預期，但較首季下滑 0.2 個百分點，創 27 年來單季最差表現。

川普於推特發文，稱美國對中國商品加徵關稅，導致許多企業離開中國，移往不受關稅影響的國家，「這就是中國想和美國達成協議的原因」。