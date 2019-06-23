分析師：市場預計未來1年降息4次 聯準會將配合 因為低通膨

美國聯準會立場鬆動，在 6 月的政策會議後暗示了降息的可能性，部分市場人士預期，聯準會在未來 1 年可能降息 4 次，最關鍵的原因就是通膨數據。

Bianco Research 總裁 James Bianco 表示，由於並不存在通膨，會使聯準會持續降息，市場將告訴他們，可以一直降息，然後股市也會因此飛漲。

Bianco 說，市場目前定價 1 年內有 4 次降息，聯準會應該而且也會聽取華爾街的意見。

Bianco 自稱是「市場人」，他認為，聯準會決定何時升息，但市場會決定何時降息，而市場正告訴聯準會，現在是時候降息了。

Bianco 表示，1 年內 4 次降息並不過份，目前市場氛圍與 1980 及 1990 年代類似，當時聯準會因應非通膨環境，也推出降息策略。

縮表預計提前結束

另一方面，Ned Davis Research 和高盛 (Goldman Sachs) 則認為，除了降息以外，聯準會還有其他的選擇來對抗經濟衰退。最簡單的選擇之一，就是提早結束縮減資產負債表，如此可以將更多流動性留在金融系統，也有資幣刺激的效果。

Ned Davis Research 首席全球宏觀策略師 Joseph Kalish 表示，聯準會很難解釋，他們一方面要降息，一方面又持續縮表，「這就好像同時踩下油門及煞車」。

在金融危機後，聯準會實施大規模寬鬆，累積約 4.5 兆美元的美國公債與 MBS，並自 2017 年 10 月開始縮表，今年早前，聯準會表示，預計會在 9 月結束縮表。

高盛首席美國經濟學家 Jan Hatzius 表示，聯準會刪除了「耐心」一詞，並表達對經濟成長的擔憂，更可能是提前結束縮表的表態。

他認為，低通膨減少了聯準會行動的障礙，出於對經濟成長的憂慮，縮表還會提前。