歐元區未來5年通膨恐僅有1.2% 歐洲央行頭又更痛了

鉅亨網編譯黃欣 2019年6月12號19點30分

一項市場預估歐元區未來 5 年物價平均漲幅的指數，已經滑落到紀錄低點，歐元區未來的通膨情況不容樂觀，也給予歐洲央行更多壓力，必須快點想辦法用政策支撐經濟成長。

彭博社報導，這項名為 Five-year forward five-year inflation swaps 的通膨預估指數，進入 2019 年之後就一步步往下走，周三再度滑落到 1.1830% 的紀錄低點，也距離歐洲央行設的 2% 通膨目標愈來愈遠。

(圖: Bloomberg)

這表示，歐洲央行官員需要採取更多行動來挽救通膨，可能包括重啟債券回購，或是把利率降得更低，雖然現在歐元區的政策利率已經為負。

而從貨幣市場的動向來看，交易者可能認為，歐洲央行將在 2020 年 6 月調降利率 10 基點，讓基準存款利率來到 -0.5%；歐洲債市殖利率曲線走平，則顯示交易者猜測最快明年年初，歐洲央行就會重啟債券回購計畫。

這項通膨預估指數，可以看出投資人預期央行政策在未來 5 年帶來的影響，也可以讓央行官員當做市場意見的參考。而歐洲央行官員稍早仍重申，他們手上仍有足以對應通膨放緩的工具。

德國商業銀行定息收益策略主管 Christoph Rieger 表示，這項通膨預估指數滑落到歷史新低，恐怕德拉吉不會很高興。

德拉吉的任期將於 10 月結束，未來這個位子由誰接任，已經引起熱議，在 6 月 20 日展開的歐盟領導人峰會中，此議題也會被討論。而歐洲央行行長的位置太過重要，歐盟各國免不了將進行政治角力。