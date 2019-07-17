霸主地位不容動搖！蘋果開始投資原創播客 Spotify驟跌近2%

由於報導稱蘋果 (AAPL-US) 計畫投資自有原創播客(podcast)，Spotify (SPOT-US) 週二下跌近 2%。

蘋果拒絕回應。

美媒報導，蘋果高層接洽媒體公司欲購買播客的專屬權。

Spotify 大量投資在原創播客上，執行長 Daniel Ek 稱計畫今年在原創播客上花費 4 億美元至 5 億美元，其中包含收購 2 家播客初創公司 Gimlet Media 和 Anchor。

Neiman Lab 報導，Gimlet Media 製作了各種原創虛構故事類和非虛構故事類的播客，包括《Reply All》、《Startup》和《Homecoming》，Spotify 以 2.3 億美元收購了該公司。

iPhone 內建 Podcast app（上排左二)

iPhone 內建「Podcast」app，根據多數估計，這也是迄今使用量最多的播客 app，然而蘋果卻沒有主持或資助任何播客，反而是提供一條連結，讓使用者可以直接自其他伺服器下載播客。

播客分析公司 Chartable 執行長 Dave Zohrob 表示，雖然蘋果的「Podcast」仍是最大播客 app，但 Spotify 正迅速趕上，就策略角度來看，蘋果的做法相當合理。

「Spotify 一直重金投資這一塊，且已經快速成長為非常強勁的第二大播客閱聽平台，Spotify 上的播客聽眾就會花更多時間在 in-app 內容上，亦即他們整體會聽更多音樂和音頻，加深與 Spotify 的互動。」

蘋果週二收低 0.35% 至 204.50 美元。