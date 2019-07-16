中加關係惡化！採用華為5G設備？加國一切選後再說

《路透社》週一 (15 日) 引述多名消息人士報導，隨著中加關係陷入惡化，加拿大政府計劃在聯邦選舉過後，再決定是否採用華為 5G 網路設備，此舉可能會影響到加拿大的貝爾 (BCE) 及研科 (Telus) 電信公司。

隨著中加之間的關係變得更加緊繃，採用華為 5G 設備一事也陷入膠著，多名消息人士透露，加國政府擬在大選後決定是否採用華為 5G 設備，但尚未做出最終決定。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 希望在兩名在中國被捕加國公民處置明朗化後，才會作出華為相關的決定。(圖片：AFP)

消息人士表示，加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 希望在兩名在中國被捕加國公民處置明朗化後，才會作出華為相關的決定。

中加關係陷入惡化，兩國相互逮人，加國情報部門本月 5 日在加國國家微生物實驗室，將知名華裔病毒學家邱香果夫婦及多名中國學生以違反相關政策為由帶離。加國政府 13 日表示，1 名加拿大公民因涉毒在中國煙台市被拘留。

五眼聯盟 (Five Eyes) 成員國中，美國、澳洲和紐西蘭已全面封殺華為 5G 網路設備，加拿大和英國政府正在評估華為風險。

目前僅英國隊採用華為 5G 網路設備態度較為和緩，英國下議院科學與科技委員會 (Science and Technology Committee) 作出決議，認定在「技術上」沒有理由將華為徹底排除在外。

然而，該委員會表示，考慮到地緣政治或道德規範，英國政府應在核心網路禁用華為設備，而且若要強制排除華為，也須設立明確標準，以供相關機構參照。