〈財報〉下修年度淨利息收入預測 摩根大通盤前股價跌逾1.6%

摩根大通 (JPM-US) 今 (16) 日公布 2019 年第 2 季財報，營收、獲利，皆優於市場預期，但下修對年度淨利息收入 (NII) 的預估；受此消息影響，美股盤前，摩根大通股價跌逾 1.6%。

台北時間週二晚間 8 點 12 分，Investing.com 報價顯示，摩根大通盤前股價下跌 1.63 %，至 112.02 美元；昨 (15) 日摩根大通股價收跌 1.23%，至 113.88 美元。

摩根大通盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

2019 年第 2 季，摩根大通營收年增 4%，至 295.7 億美元，優於 Refinitiv 分析師預期的 289 億美元；淨利年增 16%，至 96.5 億美元；每股純益 (EPS)2.82 美元，年增 23 %，亦優於分析師預期的 2.5 美元。

摩根大通第 2 季營收年增 4%。(圖：翻攝自摩根大通財報)

第 2 季市場及證券業務營收年減 1%，至 64 億美元；股票業務營收年減 12%，至 17 億美元。

第 2 季淨利息收入為 145 億美元，年增 7%；值得注意的是，摩根大通下修了對年度淨利息收入的預估，從先前的 580 億美元，調降至 575 億美元。

昨日公布財報的花旗集團 (C-US)，雖然營收、獲利，皆優於預期，但因凈利息收益率下滑，導致週一股價收跌，也讓投資人對其他投行的淨利息收入表現，更加關注。

公司看法

摩根大通執行長 Jamie Dimon 透過聲明表示，2019 上半年，受益於多元化全球商模，摩根大通業績表現強勁；美國消費信心仍顯積極，且就業穩定、薪資上揚，這也反映在摩根大通的業績當中。

Dimon 指出，投行業務方面，受全球經濟、地緣政治的不確定性影響，客戶數量略減，但市場表現相對穩定；此外，雖然利率方面遭遇阻力，但資金與證券服務，仍有良好表現。