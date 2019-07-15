〈財報〉Q2營收、獲利勝預期 花旗盤前股價一度漲逾1%

花旗 (C-US) 今(15)日發布 2019 年第 2 季財報，受惠於投資線上債券交易平台 Tradeweb 帶來的收益，花旗第 2 季營收、獲利，皆優於市場預期；受此消息激勵，今 (15) 日美股盤前，花旗股價一度漲逾 1%。

台北時間週一晚間 8 點 59 分，Investing.com 報價顯示，花旗盤前股價上漲 0.78%，至 72.35 美元；今年以來，花旗股價累計上漲約 38%。

花旗盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

花旗財報顯示，第 2 季營收為 187.6 億美元，年增 2%；純益 47.9 億美元，年增 6.7%；每股純益 (EPS) 為 1.95 美元，優於 Refinitiv 調訪分析師的預期 (1.8 美元)。

花旗第 2 季營收為 187.6 億美元。(圖：翻攝自花旗財報)

第 2 季營收 187.6 億美元，優於 Refinitiv 調訪分析師預期的 185 億美元，其中有 3.5 億美元，來自投資 Tradeweb 所帶來的一次性收益。

公司看法

花旗執行長 Michael Corbat 透過新聞稿表示，花旗藉由嚴謹紀律、戰略的徹底執行，征服了大環境的不確定性，達成第 2 季每股純益 1.95 美元，年增 20% 的成績。

Corbat 強調，花旗的經營效率持續改善，貸款和存款業務也有所成長。

花旗是第 2 季財報季首家發布財報的投行，包括摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)，以及高盛 (GS-US)，都將於本週公布財報。