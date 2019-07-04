川普磨刀霍霍向越南 河內先與歐盟簽自貿協議

在美中貿易戰轉為緊張之後，越南輸往美國商品快速量攀升，引起了美國總統川普的注意，還稱越南「占美國便宜」的程度更甚於中國。不過在川普有所動作之前，越南似乎已找了一個新的靠山。

越南本週與歐盟簽下雙邊自由貿易協定，越南向歐盟出口的 99% 貨品，將可豁免關稅，但部分農產品會受到配額限制。不過此項協議要實行，仍需要歐盟議會的同意。

據歐盟數據，越南目前是歐盟第 16 大貿易夥伴，在東協各國中排名第 2。越南在 2018 年向歐盟出口價值 425 億美元的商品和服務，由歐盟進口則為 138 億美元。

越南政府表示，預計在自貿協議成立後，到 2020 年，越南對歐盟出口有望增加 20%，由歐盟進口將增加 15.28%。

智庫 Center for Strategic and International Studies(CSIS) 東南亞副主管 Brian Harding 表示，越南正透過進行艱難的國內改革，與積極尋求新市場，來加速經濟成長。歐盟、加拿大及墨西哥，將是出口進一步成長的首要目標。

近期越南正因美中貿易戰而受益，據野村 6 月份報告，越南在 2019 年第一季因關稅商品轉單效應，收獲相當整體 GDP 中 7.9% 的產值。野村表示，越南出口增幅最大的產品，如手機零件及家具，原本都是中國銷往美國的主要產品。

Dezan Shira & Associates 在今年 4 月的報告中，也認為越南顯然正由貿易戰受惠。

越南出口的增加，也歸功於過去幾年積極地對外簽定自貿協議，包括了美國宣布退出的跨太平洋夥伴協議 (TPP)，後來改為 11 國的 CPTPP。

在越南對美國出口量激增之後，美國商務部昨日宣布，將對在南韓或台灣製造，運往越南「稍做加工」的鋼鐵產品，徵收 456% 的關稅，但還未表明何時實施。