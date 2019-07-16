川普：我與習近平現在已不再那麼親近

美國總統川普在中國發布第二季經濟數據的幾小時後發表了推文，表示中國 GDP 的成長放緩，就是美國實行關稅帶來的結果，不排除在未來的談判中將持續向中國施壓。此外，他也表示現時與中國國家主席習近平之間可能已經不太親近。

中國第二季 GDP 的成長率放緩至 6.2%，是自 1992 年以來的最低成長幅度。總統川普在週一 (15 日) 與推文中表示，美國對中國的關稅明顯已經給中國經濟帶來影響。「美國的關稅對於想要離開中國的非關稅國公司產生了重大影響，有上千萬家公司正在撤離，這就是中國希望達成協議的原因。」

此外，總統川普也在出席白宮活動時表示：「我曾經說過習近平是我的好朋友，但我們現在可能已不再那麼親近。我們必須為了自己的國家。他是為了中國，我是為了美國，這也是理所當然的事。」

川普於 2017 年上任以來，致力於減少美國對中國的貿易逆差，並在過去一年中對價值 2500 億美元的中國商品徵收 25% 的關稅，以及對中國鋼鐵和鋁的加徵額外關稅。川普於 6 月 29 日在日本大阪舉行的 G20 峰會上會見了習近平，兩國領導人同意恢復貿易談判。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也在週一表示，他和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 會在本週通過電話與中方進行談判，若有進展可能會再前往北京進行貿易談判。

「我們希望本週再次召開一次主要會議，並且在取得重大進展的情況下，我認為我們很有可能會在之後再次去中國進行談判。」梅努欽表示。