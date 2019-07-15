川普有意壓低美元 恐讓貨幣戰一觸即發

川普總統有意壓低美元，促進美國經濟成長，這早已不是秘密。

他已多次表示，美元兌外國貨幣太過強勁。有分析師說，川普說的可能是對的。美元確實可能高估，影響了海外貿易與國內的製造業活動。

已有更多分析師預期，川普政府官員將採取具體行動，壓低美元，一反近來的美國政策。然而，這項策略效果難料，還可能引來其他國家報復。而且，美元轉弱將推升進口物價，還會削弱美國家庭的購買力。

美國銀行在近來提供給客戶的報告中警告：「這項行動可能引發貨幣戰。」

美國政府有幾種方式，可以削弱美元。一種是公開放棄實施已逾 20 年的強勢美元政策。或者川普可以下令財政部賣出美元，自 1995 年以來，這類干預行動便未曾再實施過。

川普總統已暗示，將會針對匯率，採取大胆行動。

7 月 3 日，川普發布推文，抱怨中國與歐洲操控匯率。上個月，川普還曾指責歐洲央行的寬鬆貨幣政策使得歐元大跌，對美國構成了不公平競爭。

然而，美國聯準會 (Fed) 的立場由鷹派轉向鴿派，也冷却了美元。今年以來，美元兌一籃貨幣上漲不到 1%。

自 2016 年中以來，美元兌一籃貨幣大幅上漲，且持續守於高檔，此一漲幅主要係反應世界其他地區經濟疲弱。此外，川普的政策，包括減稅並放寬管制以刺激經濟，及削減美國貿易赤字，亦均有助美元上漲。

另外一項重要因素，則是美元乃世界儲備貨幣。此一地位為美元創造了持續的需求，讓美元價值高估。

據美國銀行指出，要削弱美元，最簡單的方式便是，川普政府宣布放棄 1995 年柯林頓總統開始實施的強勢美元政策。此一行動可使美元下跌 5% 至 10%，回到平衡點水準。

更積極的選項則是直接在外匯市場進行干預。但分析師說，這可能違反現代法則。

高盛銀行說，直接干預將導致市場產生較大的反應，包括美元進一步疲弱，日元走強，及外國股市下跌。

然而，高盛亦警告，此一策略牽連甚廣，尤其需要獲得聯準會 (Fed) 的配合。

但即使 Fed 同意干預外匯市場，此一行動也需要大量資金。目前的外匯市場每日成交量近 5 兆美元，幾為 1995 年 Fed 上次干預匯市時的五倍。

而且，干預外匯市場還可能產生不希望見到的結果。美元下跌，雖可提升美國出口商的競爭力，却也會拉高進口物價，形成輸入形通貨膨脹。美元下跌，更將直接削弱美國家庭與企業的購買力。

高盛銀行分析師還指出，若其他國家亦進行匯市干預，將對美國的行動造成反效果。

不難想見，美國若採取行動，削弱美元，必將引發外國報復。貿易戰已經夠糟，若再加上貨幣戰，投資人真不知該如何自處。

