股市創高時降息？歷史經驗：一年後股價平均上漲15%

投資人對現在美國的現象感到困惑：股市創下新高，但聯準會可能即將降息。這樣的現象是否矛盾？對後續有什麼影響？

在股市高點降息，聯準會其實不是第一次。

市場分析師 Charlie Bilello 觀察，回顧 1982 年起，聯準會開始盯著聯邦基準利率後 (fed-funds rate)，聯準會在股市高點降息的紀錄，就高達 7 次。不過最後一次在股市高點降息，是在 1996 年 1 月，這個現象已經 20 年多年沒有發生過了。

1982 年來 聯準會在 S&P500 高點降息的紀錄與當時失業率 （來源：MarketWatch cnyes 製表）

倘若這個月聯準會真的降息，Charlie Bilello 指出，這次將與歷史經驗上最大的不同點在於，聯準會過去在股市高點降息時，失業率都偏高。然而，現在失業率僅 3.7%，聯準會從未在失業率如此低的時候降息過。

因此，若本月果真在失業率極低的情況下降息，代表什麼？Charlie Bilello 認為，這將會是一種「預防性降息」，像是買「保險」的概念，也是史上第一次出現預防性降息的政策。

1995 年與 1998 年聯準會降息後，經濟並未走入衰退，許多人認為這也是預防性降息的經驗。不過，當時 ISM 製造業指數已經低於 50，顯示企業緊縮的局面。然而，目前 6 月份 ISM 製造業指數仍在 51.7，處於擴張區間。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 也觀察，自 1980 年以來，S&P500 在高點附近 2% 的位置時，聯準會降息的紀錄則高達 17 次。統計降息後一年，股市的表現皆為正報酬，且平均報酬率高達 15%。

1980 年來, 聯準會在股市高點附近 2% 降息紀錄與股價表現 （來源：MarketWatch）

若聯準會這次降息，動機為何？許多市場分析師認為，聯準會可能承受了政治壓力。美國總統川普多次表示，聯準會去年的升息，已讓美國經濟處於不利的環境，且多次敦促聯準會降息。

不過，有些人認為，聯準會正從金融市場獲得啟示。

RBC Capital Markets 首席經濟學家 Tom Porcelli 表示，目前還沒有出現顯著經濟衰退的訊號，認為第二季消費將恢復成長，增加達 4%，因此，聯準會降息並非暗示經濟將軟著陸。相對的，降息一碼至兩碼，對聯準會而言，成本不大，但對金融市場與企業信心，將有很大的支撐效果。

不過，ClearBridge 分析師 Schulze 則指出，經濟已出現下降的趨勢，ClearBridg 內部編制的經濟指標，已由綠色轉黃色，暗示經濟有 50% 衰退的可能。Schulze 認為，未來幾個月，股價有可能從高點下修 5%。

但是 Schulze 也強調，無論經濟是軟著陸或走入衰退，聯準會降息，股市總會第一時間出現激勵效果，如同我們今天看到的這樣。