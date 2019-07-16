印度停售蘋果iPhone SE/6/6 Plus/6s Plus

蘋果銷售戰略似乎發生了變化，蘋果週一 (15 日) 傳出在印度停售 iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus，僅留下 iPhone 6s 在平價手機銷售陣容。

為專注於在印度推動以價制量的新戰略，週一 (15 日) 印度《經濟日報》引述蘋果高層報導，印度已停止銷售平價的智慧型手機 iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus。

蘋果手機經銷商和銷售團隊向零售商表示，這四款機型在今年 6 月停止供應，一旦停售機型現有庫存耗盡，印度消費者的入門級蘋果手機型號將是 iPhone 6s。

「印度製造」的舊機種 iPhone XS 和 XR 將於 8 月印度開賣。(圖片：AFP)

蘋果零售戰略似乎發生了變化，轉向推動以價制量以及當地製造的新戰略。

近期傳出，「印度製造」的舊機種 iPhone XS 和 XR 將於 8 月印度開賣，希望以價制量來突破銷售與關稅瓶頸，如今傳出四款機型停售的消息，似乎就是為舊機種 XS 和 XR 開賣鋪路。

蘋果受到美中貿易戰影響，今年加快遷徙產線的決心，將高階 iPhone 製造從中國轉向印度製造，上週傳出，印度製造的 iPhone 6s 和 iPhone 7 已開始少量出口至歐洲，在未來將視市場需求逐步擴大出口。

IDC 最新報告顯示，今年第一季諸如小米、Vivoc 和 Oppo 等中國手機品牌仍成為印度消費者的主要首選。(圖片：IDC)

印度為全球第二大手機市場，且為成長最快的市場之一。早前蘋果在印度市場失寵的主因就是其高昂的售價，蘋果因而販售平價 iPhone 舊款機種，期望吸引當地消費者。

然而，此銷售策略似乎未見奏效，IDC 最新報告顯示，今年第一季諸如小米、Vivo 和 Oppo 等中國手機品牌仍成為印度消費者的主要首選，蘋果在印度出貨量持續萎靡，如今改變銷售策略是否能在印度扳回一城，仍有待時間考驗。