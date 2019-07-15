6月人民幣存款餘額續創近5年半新低 央行：個人戶到期不續存

台灣央行今 (15) 日公布 6 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2651.56 億元 (以下金額全為人民幣)，續減 31.21 億元或 1.16%，並創 2014 年 3 月以來新低 (64 個月來低點)，央行指出，個人戶和法人戶都減少，導致本月 DBU 減少 48.43 億元，其中個人戶定存到期不續存，使得金額下滑，不過，央行也認為，人民幣存款減少的幅度有逐漸緩和。

其中，6 月外匯指定銀行 (DBU) 存款餘額為 2322.54 億元，月減 48.43 億元；國際金融業務分行 (OBU) 存款餘額因電子業存款增加，月增 17.22 億元。

央行說明，DBU 已連 10 月下滑，主要是因個人戶和法人戶定存都已減少，而個人較多是到期不續存，轉作其他投資，不至於是提前解約；至於法人戶定存減少，則是因支付三角貿易貨款，以及投資國外有價證券所致。

另一方面，從中銀台北的人民幣利率來觀察，6 月的 1 個月期存款利率為 1.94%，3 個月為 2.1%，6 個月 2.32%、9 個月 2.6%、1 年期 2.75%，均較上月低。

而央行也公布 6 月銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為花旗台灣的 2.8%、3 個月為兆豐銀 2.7%，6 個月至 1 年期均是日盛銀最高，分別為 6 個月 2.8%、9 個月 2.9%、1 年期 3%，除了花旗的 2.8% 較上月高，其他均下滑，顯示市場對於人民幣後市的看法還是相對保守。

此外，6 月人民幣匯款總額為 1436.35 億元，較上月大幅減少 397.64 億元，主要是因電子業三角貿易貨款以及資金調度減少。

目前台灣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6244 億元 (5 月底)，高於新加坡 1160 億元 (3 月底) 和南韓 99 億元 (5 月底)。