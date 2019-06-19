向強勢美元說再見 川普正把貿易戰變貨幣戰

根據《彭博社》報導，美國總統川普日前槓上歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉，稱其刻意弱化歐元，藉此取得經濟優勢；市場認為，川普正試圖擺脫過去美國政府所奉行的強勢美元政策，醞釀「貨幣戰」。

德拉吉週二在 ECB 年會上指出，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間」；該言論一出，歐元兌美元應聲走貶、歐股勁揚。

川普隨後於推特發文，稱德拉吉有意祭出更多刺激措施，導致歐元走貶，使其更易於與美國競爭，「這不公平，他們這麼做，多年來卻未受處罰，中國和其他國家，也都是這樣。」

川普出言干預歐洲央行貨幣政策。(圖：翻攝自川普推特)

報導稱，川普認為，強勢美元使美國出口成本增加，因此他試圖擺脫過去美國政府所奉行的強勢美元政策；在 20 國集團 (G20) 峰會登場前，川普的推特發言，不只再次凸顯其激進的貨幣政策立場，也反映出他在「貿易軍火庫」當中，看見哪些可行措施。

花旗全球經濟學家 Cesar Rojas 表示，雖然貨幣戰尚未開打，但美國已開始盤點各種可用的政策工具。

美國財政部前官員、現任外交關係學會研究員 Brad Setser 直言，川普出言干預歐洲央行貨幣政策，是錯誤的，德拉吉的發言，是針對歐洲經濟成長趨緩的現況，川普的介入，將被視為干預市場。

研調機構 Exante Data LLC 創辦人 Jens Nordvig 研判，若歐元兌美元貶破 1.10 關卡，川普恐因此暴怒，並對歐洲祭出汽車關稅。