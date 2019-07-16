臉書推出加密貨幣 恐怖份子恐大肆利用

美國財政部長梅努欽對臉書有意推出的加密貨幣深感擔憂，擔心可能遭到非法濫用。

在週一舉行的記者會上，梅努欽說，臉書計畫的數位貨幣，可能被洗錢罪犯及恐怖份子不當利用，這是國家安全問題。

「像比特幣等加密貨幣，被大肆利用，支持了數百億美元的非法活動，如電腦犯罪，逃稅，敲詐勒索，勒索軟體，非法毒品及人口販賣，」梅努欽說，他並表示對臉書推出加密貨幣感到不安。

「他們有很多工作要做，」他說。

幾天前，川普總統發布推文說，他不是加密貨幣的粉絲。臉書計畫於明年推出全球加密貨幣，川普表示臉書需要銀行執照，才能執行這項業務。在總統發布推文抨擊後，比特幣週一大幅下跌。這項全球第一種兼最高價的加密貨幣週一大跌約 10% 至 9872 美元低點。

「總統的確擔心，因為這與比特幣與加密貨幣有關。長期以來，我們一直關注這些擔憂，」梅努欽說。

為回應財政部長的談話，臉書告訴 CNBC 說，「他們預期全球的主管官員，央行，國會議員將會有重要回應。」該科技大廠還說，他們在推出日期一年前，便宣布將推出 Libra，就是為了有時間進行對話。

臉書 Calibra 數位錢包主管 David Marcus 週二將在國會進行聽證會。眾院金融服務委員會則將於週三，針對 Libra 進行聽證會。