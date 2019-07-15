PIMCO預警：第三輪貨幣冷戰已開啟 不排除爆發貨幣戰爭

品浩 (PIMCO) 發布最新報告提出預警，在美國及全球主要央行和政府故意讓本國貨幣貶值下，第三輪貨幣冷戰已開始，不排除進一步升級爆發貨幣戰爭。

目前市場已有多家分析師警告，美國總統川普多次批評主要貿易夥伴操縱匯率，發推文或口頭抨擊聯準會的貨幣政策，使得美國政府出手打壓美元的風險正在提高，而 PIMCO 這份報告也加入了同一陣營。

PIMCO 全球經濟顧問 Joachim Fels 在報告中形容目前全球「第三輪貨幣冷戰」已拉開序幕，並且有可能進一步爆發貨幣戰爭。

摩根全球貨幣波動率指數降低，升高新貨幣戰爭的風險。(來源：Bloomberg)

Fels 指出，在歷經 5 年多的「貨幣冷戰」後，各主要國家在 2018 年初熄火，但現在新一輪貨幣戰爭的風險又再拉高。川普屢次呼籲聯準會降息，加上歐洲、中國和日本央行進一步寬鬆政策的暗示，都助長了目前貨幣緊張的情勢，

PIMCO 認為，儘管美國政府短期內出手干預以打壓美元的可能性極低，但只要釋出政策信號，例如賣出美元的威脅、口頭和推特干預就，以及讓聯準會降息，就可以導致美元走軟。

美國上一次干預外匯市場要追溯至 2011 年，日本 311 地震後日圓一度飆升至 75.56，當時美國與國際同行曾共同出手干預。

Fels 並表示，除了全球主要央行可能參與貨幣冷戰外，新興市場國家南韓、印尼、智利、南非本周可能降息，也將加入貨幣冷戰的行列。

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