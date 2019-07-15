〈聯合再生展望〉今年模組出貨顯著成長 考慮在屏東建置400MW廠房

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 洪傳獻今 (15) 日表示，今年模組出貨量顯著成長，全年可望達 1GW(十億瓦)，若國內需求升溫，將考慮在屏東建置 400MW 的廠房，目標為在台模組市佔率逾 5 成，而目前在全球正開發中的案場規模共約 1GW。

目前聯合再生模組產能約 600MW(百萬瓦)，洪傳獻表示，今年歐洲、台灣與美國模組業務銷售量均明顯成長，若國內地面型電站需求升溫，將考慮到屏東建置規模約 400MW 的廠房，目標為在台灣模組市場市佔率超過一半。

聯合再生模組出貨量可望達 1GW，洪傳獻指出，未來 2 至 3 年的目標為，模組出貨量達 5GW，其中，約 3.5 至 4GW 採外包方式，另外 1 至 1.5GW 則是自有產能。

聯合再生能源近 7 年來，在全球建置的電站規模共達 569MW。目前在國內屋頂型電站有 80MW，地面型共有 3 個 300MW 案源進行中，加上另一組 300MW 的案源，在台灣開發中的案場規模共 600MW。

除國內案場開發外，聯合再生今年可望在北美建置 60MW 的電站，開發中的案源約 200MW；澳洲今年建置 20MW，開發中的案源約 200MW；泰國 70MW，越南也有案子正在洽談中。

洪傳獻強調，在系統建置上，聯合再生擁有與全球開發商良好關係的優勢、全球性融資能力，及與國際私募基金關係良好，對出售案場有所助益。