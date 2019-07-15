〈聯合再生展望〉洪傳獻：要轉型成功 不能硬留著沒有需求的員工

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 日前傳新竹湖口廠裁員 239 人，對此，聯合再生董事長洪傳獻今 (15) 日說明，太陽能產業並非慘業，而是要轉型成功，不能硬留著沒有需求的員工，年底前將再資遣約 100 名外籍勞工，今年資遣人力預估達 10-20%，盼年底前調整到位，並強調一切資遣動作均依法辦理。

聯合再生從三合一以來，持續進行轉型，由先前的電池製造為主，轉型為以模組與下游系統為主的公司，洪傳獻表示，太陽能產業不是慘業、也非沒有明天，因此要趕快轉型，而轉型要成功，就不能硬將沒有需求的員工繼續放著。

聯合再生電池製造規模要由原先的 3.5 至 4GW 十億瓦)，縮減至 1 至 1.5GW 左右，而海外則維持 1GW 產能，洪傳獻說，為因應轉型所需，日前公司第一波湖口廠已通報將裁員本國員工 239 名，年底前將再資遣約 100 名外籍勞工，今年資遣人力預估達 10-20%，盼年底前調整到位。

洪傳獻並說，針對電池製造人力裁減方面，在與員工溝通時，均有提供「內部職缺工作意願調查表」與「徵詢工作意願調查表」，前者由於新事業與系統職缺多，有請員工在 7 日內回復；後者則是依照勞工部規定，而有關資遣費合理性與內部職務的調整，都有按照政府流程，依法辦理。