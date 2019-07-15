台灣行動支付板塊遷移 26-35歲用戶成長居冠

資策會產業情報研究所（MIC）調查台灣行動支付用戶發現，今年上半年消費者對行動支付認知度高達 96.6%，各年齡層比率皆成長，26 歲至 35 歲用戶成長幅度最高 (14.7%)、曾於國內使用過的比率也最高 (75.5%)，資深產業分析師胡自立指出，消費者對支付工具的使用偏好，已產生板塊遷移的現象。

胡自立表示，雖然信用卡付款仍是最多人使用的付費方式，但 2019 年已有 27.2% 消費者，願意優先選擇行動支付，相較 2017 年 11.2%，明顯大幅成長，而觀察未來發展趨勢，用戶品牌忠誠度與通路自有品牌崛起，是兩個主要的方向。

資策會 MIC 調查，台灣用戶已逐漸養成品牌忠誠度，同時，許多銷售通路推出「自有品牌」的行動支付服務，產生瓜分主流業者用戶的現象， 2018 年自有品牌的滲透率約為 5.1%，至 2019 上半年的滲透率已成長至 14.4%，包括悠遊卡（5%）、統一超商（3.8%）、全家超商（3.4%）與拍付國際（2.2%）等自有品牌。

胡自立表示，銷售通路自有品牌的優勢在於新鮮感與會員制高回饋誘因，但是在未來 1 至 2 年想要擁有更多用戶，關鍵發展方向在於「跨通路的會員整合」服務，業者須持續刺激用戶的使用頻率，包括加強優惠方案、安全性、通路等。

根據調查，消費者經常使用的前五個品牌為「LINE Pay」、「街口支付」、「Apple Pay」、「Google Pay」與「台灣 Pay」。

資策會 MIC 表示，行動支付品牌在台擴散程度與支付技術息息相關，許多國際品牌採用「NFC 感應式」，消費者手機 NFC 支援率已近 70% ，但是「掃碼式」技術具有方便觸及更多小型商家的優勢，「掃碼式」使用度（87.5%）相較於「NFC 感應式」（60.2%）高出許多。針對扣款綁定方式，選擇金融卡與帳戶的用戶，2019 年為 53.3%，較去年成長 14.8%，僅次於信用卡（73.4%）。

整體來說，台灣行動支付用戶有意願續用比例達 98.7%，連非用戶都有 71.1% 表示願意在未來嘗試使用。但仍然有 22% 用戶表示曾經刪除或停用，不過相較於 2017 年有 28.3% 用戶刪除或停用，已有明顯減緩。