外媒：美企最快可望於2週內重新向華為供貨

外媒報導稱，美國政府資深官員表示，最快在兩週內，就會對美國企業批准發放許可，重啟對華為的產品銷售。這也是川普表態將放寬華為禁令後，美國在相關政策上進一步鬆綁的跡象。

華為在今年 5 月時被美國商務部列入出口管制的「實體名單」當中，禁止美國企業向華為供應新的美製產品及服務。除非他們獲得許可，但也極可能遭到拒絕。

而在 6 月底日本大阪 G20 的「川習會」上，川普公開表明將對華為禁令作出放寬。美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross) 也於近日表示，在不對美國國家安全造成威脅的情況下，將向企業們核發許可。

外媒：美國最快在 2 週內重啟對華為出口。(圖片：AFP)

根據路透社報導，某廠商知情人士透露，根據他所聽到的消息，美國商務部 11 日在華府召開的會議當中，有高層官員表示許可應該會在 2 - 4 週內發出。

根據同一名人士說法，美政府高層在發出許可的條件方面，並未作出詳細說明，而在一開始時應該會採個案處理的方式進行。

在相關問題上，美國商務部的發言人表示「目前在所有的許可審查上，是以什麼才會為美國國家安全保障帶來利益，來進行判斷」。

最近，有兩家華為的美國半導體供應商告訴路透，受到羅斯日前言論影響，將增加許可的申請數量。

在 2018 年時，華為所採購的零件總額約為 700 億美元，而其中有約 110 美元，是向高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)，以及美光 (MU-US) 等美國企業進行採購。