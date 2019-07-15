郭明錤：華為可望重獲Google授權 今年出貨看俏 聯詠將受惠

分析師郭明錤今 (15) 日指出，華為新手機有可能在本 (7) 月底重新取得 Google 的 GMS 認證與授權，加上在中國市占率提升、中低階機種在海外市場出貨也同步成長，估華為今年整體出貨量，可望上看 2.6 億台，台供應鏈聯詠 (3034-TW) 將可直接受惠。

郭明錤表示，華為逐漸降低由美國供應商供應部分零組件比重，避開供應風險，台廠聯詠將受惠，將從新思 (Synaptics) 取得更多華為 LCD TDDI 訂單，預估本季出貨將逐步成長，下半年供應華為 LCD TDDI 比重增加到 60%，明年更可望突破 7 成。

郭明錤進一步指出，聯詠 LCD TDDI 出貨量今、明兩年將分別年增 10-12%、12-14%，其中高單價 OLED DDI 產品出貨年增 120%，因目前提供給 Android 品牌的 OLED 面板商以中國京東方、韓國 LG Display 為主，聯詠正是京東方主要 OLED DDI 供應商，在 LG Display 的供應比重也占逾 1 成。

郭明錤表示，雖然華為先前受到美國禁售令影響，下修今年整體預估銷量，不過華為在中國內需市場市占率逐步提升，加上中低階手機出貨也持續成長，若華為 7 月底重新拿到 GMS 認證與授權，全年出貨將重回 2.6 億台，若最終未取得，全年出貨可達 2.3 億支，都高於先前預估的 2.1-2.2 億支。