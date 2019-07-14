華爾街日報：華為美國研發子公司將大裁員

《華爾街日報》報導，據數名知情人士透露，華為正計畫針對在美國、主要業務為研發工作的子公司進行裁員，據了解，一些員工已經收到了裁員通知，而且很快會有進一步的裁員消息公布。

目前華為在美、主要經營研發工作的子公司 Futurewei Technologies Inc 共約有 850 名員工，分別分布在德州、加州、華盛頓州等三大地區，一名知情人士表示，估計數百人可能被裁，但該知情人士並未透露確切數字。

而另一名知情人士指出，一些華為在美的陸籍員工，獲得回到中國華為繼續工作的其他選項。

華為針對此項消息，拒絕發表任何評論。

此前美國總統川普 (Donald Trump) 在 5 月時簽署了行政命令，禁止美企在通訊設備上採購中國華為產品，並且點名華為產品可能國安疑慮，並將華為與 70 間附屬公司列入出口管制名單，在採購與出口上，同步制裁華為。

而雖然川普已在 6 月底的 G20「川習會」上同意美企可以繼續出售產品予華為，但相關美企出售之設備，不能涉及重大國安，且華為亦並未從美國商務部的出口管制黑名單中移除。

據華為總裁任正非此前透露，預估相關的美國制裁手段，將令華為在未來二年內減少約 300 億美元營收。

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