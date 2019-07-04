波音將籌措1億美元、向兩起737 MAX 8空難罹難者家屬提供援助

美國航太產業巨擘波音公司 (BA-US) 在 3 日時表示，對於遭受 737 MAX 空難影響的罹難者家屬，該公司將在數年內籌措 1 億美元來進行生活援助。而款項則會提供給，對罹難者家屬及地方社會進行援助活動的地方政府與非營利組織。企圖改善波音在墜機事件中蒙塵的形象。

(圖片：Investing.com)

在去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air) 空難，以及今年 3 月衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 的這兩起空難當中，共失去了 346 個寶貴性命。波音也為此，必須面對上百起的官司，以及飛安當局的調查。

波音的發言人表示，這次的賠償動作，與其它進行中的訴訟案件無關，對於官司的進行也不造成影響。

而有關這回的經濟援助方面，波音表示，將以受到事件影響的地域社會之教育及生活費支援，以及促進經濟發展等，作為主要的金援對象。並未特定收受這些資金的當局與團體名稱。

波音的 CEO Dennis Muilenburg 表示「為罹難乘客的家屬與最愛的人們獻上誠摯歉意，也希望波音最先所提供的這項援助，能療癒這些人們」。

而 1 億美元的金額，是低於墜機事故中 737 MAX 8 的型錄價格。在衣索比亞航空墜機事故中的犧牲者，多為從事援助、醫療、糧食，以及環境等計畫的成員們。

代表衣航事故部分罹難者家屬的律師，Justin Green 表示「若能充當這些罹難乘客在過去所參與的活動資金，將會很有幫助」。

不過在進行的訴訟問題上，並不會作出立場的改變。「罹難者家屬想要知道事故為何發生，還有為什麼無法避免悲劇的發生」Justin Green 說道。

而在該次衣航事故中，負責多起訴訟的律師 Robert Clifford，則希望援助金能用於罹難者遺體的搜尋上。「為了找回摯愛的親人，罹難者家屬們感到非常焦慮。他們希望事情能有所了結」Robert Clifford 說道。