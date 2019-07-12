【華冠投顧】國巨，即將順勢噴升！？

近日，美國貿易談判代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、財政部長努欽 (Steven Mnuchin) 與大陸國務院副總理劉鶴已初步進行了通話。美方在一些議題上做出了讓步；為了重啟談判，川普這麼做是有必要的。但是否可確實的達成協議？目前『八字還沒一撇』當然仍是個未知數。

上週五公佈的，美國六月季調後非農就業人口變動，值為 22.4 萬人，遠高於前值 7.2 與預期值 16.0。雖呈現強勁的就業數據，但並未影響 FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 對寬鬆貨幣政策的決定。

日前，FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在眾議院發表證詞時表示，雖 6 月份就業數據承現強勁，但目前美國通脹數據仍呈現疲弱，加上貿易緊張局勢所帶來的不確定性。事實上，美國經濟未來仍面臨著高風險。這言論市場解讀為，美聯儲未來的降息機率將提升。

而隨後發布的美聯儲六月會議紀要顯示，整體金融狀況仍呈現穩定，但前提是，美聯儲須採寬鬆政策，才得以抵消未來全球經濟所面臨之風險。這也更加的確定，美聯儲未來的降息政策，幾乎已是『板上釘釘』了！

這利多反應在台股，連續彈升了二天之後，在周末的今日，出現小幅的壓回；這以常態視之即可。依目前情勢觀之，大盤仍具再次往上大幅急噴之雛形。依據 07/09 之述『本周暫觀測 10830-10887 之區間的反壓力道如何？若被站上，則有再度向上續航之力道。』此波最高來到 10867，已確定進入該區間了！後市仍依此區間為觀察依據。

我們持續關注的 2327 國巨，依據技術型態觀之，目前之底部型態仍未遭破壞，後市仍具有再度往上發展之機。而 2317 鴻海，目前仍處於高檔整理，具有再次出現『失敗頭肩』之雛形，預估後市仍具持續向上發展之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師