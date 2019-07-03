德國10年期公債殖利率 恐首度跌破歐洲央行存款利率

根據《彭博社》報導，對歐洲央行 (ECB) 將祭出貨幣寬鬆政策，提振通膨和經濟成長的預期，使德國 10 年期公債殖利率今 (3) 日續跌，恐出現首度跌破 ECB 存款利率的情形。

報導稱，德國 10 年期公債殖利率週三觸及負 0.39%，創下新低紀錄，直逼 ECB 存款利率 (負 0.40%)。

德國 10 年期公債殖利率，恐跌破歐洲央行存款利率。(圖：翻攝自彭博)

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 獲多名歐盟成員國領袖支持，被提名成為下任歐洲央行 (ECB) 總裁，現任 ECB 總裁德拉吉，任期將於 10 月 31 日屆滿。

外界預期，拉加德可能會透過降息等措施，提振歐元區經濟；她上週曾言，全球經濟處於艱困狀態，建議各國央行繼續調整應對措施。

德拉吉上月表示，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

英國央行行長卡尼日前也示警，應採取相關政策，因應經濟成長普遍趨緩的情形。

投行高盛認為，歐洲正在經歷「日本化」的過程，成為一個長期低利率、通膨溫和的世界。

ECB 預計於 7 月 25 日，舉行貨幣政策會議；德國商業銀行 (Commerzbank) 報告認為，若 7 月份的經濟數據，出現預期之外的變化，ECB 可能當月就會採取降息措施。

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